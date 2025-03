Biblioteca da Chamusca acolhe apresentação de livro que revela poema inédito de Camões

A Biblioteca Municipal da Chamusca acolheu, no passado sábado, a apresentação do livro Camões, Altos Cumes, Scabelicastro e Correlatos (Edições Cosmos), uma obra fundamental para compreender o contexto artístico e intelectual da época de Luís Vaz de Camões.

A sessão contou com a presença dos autores, Vítor Serrão e Mário Rui Silvestre, que partilharam as suas investigações e reflexões, proporcionando ao público uma abordagem enriquecedora sobre a vida e o pensamento camoniano. A moderação esteve a cargo de Paula Ribeiro, que conduziu a sessão e contextualizou a obra, promovendo uma análise aprofundada sobre o legado de Camões. Este livro de investigação avança com novas proposições sobre a vida e obra do poeta.

Integrada nas comemorações camonianas, esta sessão sublinhou a importância do período entre 1550 e 1580, reforçando a tese de que Luís de Camões nasceu em Santarém. Os autores apresentaram novas investigações e documentação que consolidam essa perspetiva, atribuindo à cidade um papel central na formação do poeta.

A tarde foi igualmente marcada por momentos de reflexão sobre a Chamusca, com destaque para figuras chamusquenses de relevo na época de Camões, assim como para a valorização dos poetas e escritores contemporâneos que mantêm viva a tradição literária local.

Associando-se ao V Centenário do seu nascimento, a obra de 500 páginas estrutura-se em duas partes: Altos Cumes: Seis Estudos sobre Camões e as Artes do Seu Tempo, de Vítor Serrão, e O Poeta de Portugal Nasceu em Santarém, de Mário Rui Silvestre.

Este livro é um verdadeiro acontecimento literário, pois inclui a revelação de um poema inédito de Camões. Trata-se de um achado de enorme relevância, já que há 200 anos não se publicava um novo texto do poeta. Para além desta descoberta extraordinária, a obra traz novidades substantivas sobre a figura do poeta, as suas relações, o ambiente cultural da Santarém do século XVI e o tempo histórico em que viveu e produziu a sua obra.

Camões, Altos Cumes, Scabelicastro e Correlatos foi reconhecido pelo jornal Observador como um dos melhores livros de 2024.