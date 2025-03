Coruche apresentou principais eventos para 2025 na BTL

O Município de Coruche marcou presença na 35.ª edição da BTL – Better Tourism Lisbon Travel Market , que aconteceu na FIL (Parque das Nações) de 12 a 16 de março. Integrando o stand da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, Coruche apresentou uma programação que celebra a tradição, a gastronomia e a natureza, com destaque para a promoção de experiências autênticas que definem o território. Durante os cinco dias de BTL, os visitantes poderam saborear produtos locais, como bolos de mel, enchidos e vinhos do Montado, e participar no sorteio “Descobre Coruche”, que ofereceu brindes e experiências turísticas exclusivas. Na presença dos fandanguistas infantis do Rancho Folclórico da Erra, o stand da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo foi o primeiro a ser visitado pela comitiva inaugural enquanto Destino Nacional Convidado. Mas o momento alto aconteceu no dia 14 de março, com a apresentação oficial dos macroeventos do Município para 2025, acompanhada por provas de vinhos e sabores conduzidas pelo chef Ricardo Sousa. Coruche levou a Lisboa um pedaço expressivo da lezíria e do montado, afirmando-se como destino turístico de excelência.

A participação de Coruche na BTL 2025 iniciou-se a 12 de março com a atuação dos fandanguistas infantis do Rancho Folclórico da Erra, levando a autenticidade da cultura ribatejana ao Grand Hall da FIL. Integrado no stand do Alentejo e Ribatejo, o Concelho ofereceu, durante os cinco dias de feira, provas contínuas de produtos típicos de Coruche como bolo de mel, bolo de laranja, bolos secos, bolos de pinhão, pão tradicional, torresmos e enchidos, tudo harmonizado com os vinhos do Montado no dia 14, numa experiência imersiva pelos sabores da região. O sorteio “Descobre Coruche” ofereceu aos visitantes a oportunidade de concorrerem a experiências turísticas no Concelho, bastando digitalizar um QR Code e submeter a candidatura por e-mail.

Logo a 12 de março, entre as 10 e as 19 horas, o stand de Coruche apresentou provas ao longo do dia com proverbial hospitalidade ribatejana e sabores genuínos. O dia 13 foi dedicado à promoção direta do Concelho, com contactos personalizados junto de visitantes e parceiros. As provas de sabores prosseguiram, assim como o sorteio “Descobre Coruche”, que tem atraído visitantes a participar em busca de experiências autênticas.

O dia 14 de março marca um dos momentos mais esperados da presença de Coruche na BTL, com a apresentação oficial dos macroeventos do Concelho no Auditório do Turismo do Alentejo e Ribatejo. Entre as 13 as 14 horas, eventos como as 24 Horas BTT e a Corrida das Pontes foram apresentados pelos embaixadores da prova 24H BTT equipados oficialmente. À mesma hora, o artesão Paulo Nunes demonstrou ao vivo o seu trabalho artesanal em cortiça e o chef Ricardo Sousa conduziu uma prova de vinhos e sabores de toiro bravo e do montado, proporcionando uma viagem sensorial pelos aromas e paladares da região. A iniciativa repetiu-se entre as 17 e as 18 horas, mas no Auditório Rota EN2. Além das provas e do sorteio, o dia foi ainda marcado pela distribuição de sobreiros, simbolizando o compromisso de Coruche com a sustentabilidade e a valorização do montado, pilar identitário de Coruche.

Por fim, nos dias 15 e 16 de março, a programação manteve-se intensa, com promoção contínua do Concelho, provas de produtos locais e o sorteio “Descobre Coruche”. Com programação vibrante e diversificada, Coruche levou à BTL 2025 uma amostra autêntica do Ribatejo, consolidando-se como destino turístico de tradição, gastronomia, natureza e aventura estendendo um convite irrecusável para explorar a lezíria, o montado e as margens do Sorraia ao longo de todo o ano. Antevendo um ano de 2025 emocionante, a agenda revela um cartaz cultural e desportivo inspirado pelo montado e pela lezíria; pelos sabores harmonizados de um destino gastronómico de rotas enoturísticas; pela emoção dos concertos e das festas à beira-rio; pela paisagem deslumbrante e serena ou pela adrenalina do curso do Sorraia e dos trilhos de corrida e BTT. Coruche é futuro, tradição e cultura. Coruche é Paz e aventura. Coruche Inspira.

Cartaz de eventos em Coruche para 2025:

Maio

> 1 a 4 de maio – 21.ª edição dos Sabores do Toiro Bravo

A carne de toiro bravo é protagonista e dá o mote a este evento gastronómico único, associado aos valores tradicionais da cultura tauromáquica. O certame, que recebe em média cerca de 20 mil visitantes por edição e que tem lugar destacado nos principais roteiros gastronómicos, realiza-se em típicas tasquinhas ribatejanas instaladas na Praça de Toiros de Coruche. Está prometida animação musical, bem como exposições e atividades paralelas, entre as quais mostras de artesanato, folclore, atividades desportivas e animação taurina.

> 29 de maio a 1 de junho – 16.ª edição da FICOR – Feira Internacional da Cortiça

A FICOR reúne os principais atores da fileira do sobreiro e da cortiça no Centro de Exposições localizado na Vila e no Observatório do Sobreiro e da Cortiça, reservado para conferências e debates em torno de temas relativos à investigação e à inovação, à valorização turística e à animação territorial do montado, nomeadamente projetos desenvolvidos no âmbito da EEC Provere Montado de Sobro e Cortiça. Incluindo o desfile de moda Coruche Fashion Cork, o programa soma eventos temáticos, culturais e até gastronómicos que abrangem seminários, espetáculos e exposições.

Junho

> 1 de junho – 19.ª edição da Corrida das Pontes e da Família

A Corrida das Pontes e da Família reúne, no último dia da FICOR, centenas de atletas que participam numa verdadeira festa desportiva a correr ou a caminhar. À semelhança de edições anteriores, é possível fazer um percurso de 10 quilómetros em estrada plana (Corrida das Pontes) ou, como alternativa, uma caminhada de 3,5 quilómetros (Corrida da Família). A Corrida das Pontes tem vindo a destacar-se ao longo dos anos pela excelente organização e pelo percurso atrativo que anualmente é traçado. A grande afluência ao evento é partilhada com a Corrida da Família, que se realiza em simultâneo e que é dedicada ao público em geral.

> 14 e 15 de junho – 24H BTT Coruche

A prova de resistência em bicicleta de montanha 24H BTT Coruche disputa-se durante 24 horas pela lezíria e pela charneca ribatejanas num circuito de aproximadamente 10 quilómetros por volta. Organizada pelo Município de Coruche em parceria com o Centro Social Cultura e Desporto Montinhos dos Pegos, a competição de BTT mais aguardada do Concelho põe à prova participantes a solo ou em equipas masculinas, femininas ou mistas de dois, quatro ou seis elementos. Como sempre, garantem-se surpresas e novos desafios.

> 14 de junho a 12 de julho – Sons de Verão

O festival de música Sons de Verão preenche as noites quentes de verão com uma programação cuidada e eclética que reúne bandas e artistas de sonoridades e géneros diversificados, do jazz à música popular; do rock ao folclore, e sempre ao ar livre.

> 21 e 22 de junho – Campeonato do Mundo de Masters – Pesca Desportiva em Água Doce

A pista de pesca do Sorraia será palco do Campeonato do Mundo de Masters em Pesca Desportiva, destinado a pescadores entre os 55 e 65 anos, nos dias 21 e 22 de junho. O evento internacional, que promete reunir centenas de atletas e respetivas equipas técnicas, será antecedido, a 20 e 21 de junho, pelo Campeonato do Mundo de Deficientes, dedicado a pescadores portadores de deficiência. A realização consecutiva destas duas provas reforça a vocação de Coruche para eventos desportivos de alto nível, evidenciando a qualidade da infraestrutura da pista do Sorraia, reconhecida internacionalmente pela sua excelência técnica.

> 29 de junho – Triatlo de Coruche

A zona ribeirinha da vila de Coruche recebe centenas de atletas preparados para o Triatlo de Coruche, grande desafio constituído por uma prova de triatlo pontuável para o Campeonato Nacional Jovem de Clubes de Estafetas Mistas. O Triatlo de Coruche é uma organização conjunta da Câmara Municipal de Coruche e da Federação de Triatlo de Portugal. O evento anima verdadeiramente o centro da Vila e toda a zona ribeirinha.

Julho

> 17 a 20 de julho – Festival da Juventude

O Festival da Juventude é, na verdade, muito mais do que uma festa dedicada à juventude. Além da oferta cultural, preveem-se eventos desportivos (torneios de futsal, futebol de praia, canoagem, entre outros), mas também criativos, radicais e puros momentos de animação e festa com DJs, concertos, sunsets e animação noturna.

Agosto

> 14 a 18 de agosto – Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo

A principal festa coruchense, em honra de Nossa Senhora do Castelo, é o grande momento de encontro das gentes, marcando também o regresso da diáspora coruchense e a receção de muitos que reconhecem a grandiosidade das celebrações em devoção à padroeira de Coruche. Todos os anos milhares de visitantes testemunham mostras da excelente gastronomia ribatejana, a procissão, o cortejo histórico e etnográfico, o tradicional fogo-de-artifício, concertos, animação taurina nas ruas do centro histórico e tertúlias numa multiplicidade de iniciativas que caracterizam o território e a cultura local.

Setembro

> 26 a 28 de setembro – Feira de São Miguel

A centenária Feira de São Miguel preserva tradições que remontam às origens do Concelho, nomeadamente a atividades predominantes em épocas ancestrais, como a agricultura. Já não se veem carrosséis ao som de flautistas, mas ainda se destaca o mercado da feira no Parque de Feiras e Merendas, que reúne vendedores, artesãos, animação, gastronomia e o que de mais genuíno e tradicional Coruche tem para dar.

Novembro

> 1 a 9 de novembro – XLI Feira do Livro

A 41.ª edição da Feira do Livro de Coruche proporciona, além da excelente oportunidade para aquisição de livros a preços acessíveis, um evento repleto de focos de interesse para todas as gerações. Estabelecendo o cenário perfeito para apresentação de obras de autores locais e nacionais de forma próxima e participativa, a feira prima ainda pela programação de workshops, conversas com autores convidados, palestras e sessões de leitura para o público em geral, não esquecendo os contos e as sessões interativas que fascinam os mais novos. A Biblioteca Municipal de Coruche dinamiza também sessões de animação de leitura para crianças, sendo possível visitar a biblioteca móvel Coruja do Saber, que mantém as portas abertas a todos os leitores e visitantes.

> 8 e 9 de novembro – 3.ª edição da Mostra Enogastronómica Comer de Carne

Durante dois dias de novembro o Comer de Carne é um prato preparado com saber e genuinidade singulares em restaurantes, quintas e casas agrícolas da região, prontos para receber à mesa em lugares fundeados na tradição de vinhos únicos, produzidos com paixão. Showcooking em pleno Vale do Sorraia, vinhos de excelência, produtos locais e gastronomia autêntica unem-se à celebração do Dia Mundial do Enoturismo (9 de novembro) num momento imperdível de comemoração da mais apetitosa herança de Coruche, onde “comer” é substantivo.

> 15 de novembro de 2025 a 6 de janeiro de 2026 – No Natal, Coruche é o Local

No período de Natal o Município promove programação lúdica e cultural imbuída de verdadeiro espírito natalício. À chegada do Pai Natal à Vila seguem-se o Comboio de Natal, o Mercadinho de Natal com artesanato e produtos locais, desfiles temáticos e ações de animação de rua, mas também concertos e programação especialmente pensada para os mais pequenos, que podem deixar as suas cartas ao Pai Natal na Casa do Pai Natal. No mesmo período, é ainda possível ganhar prémios em campanhas de incentivo à compra no comércio e na restauração locais. No Natal, Coruche é o local.