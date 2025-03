IVV pode “alavancar economia”

Depois de várias iniciativas para testar o equipamento, Manuel Castro Almeida, Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, inaugurou, no dia 21 de fevereiro, o Imóvel de Valências Variadas de Almeirim, denominado IVV.

A empreitada teve início em 2020 e ficou concluída em dezembro de 2024, com um investimento que ascendeu a 6,6 milhões de euros. A obra consistiu na transformação do edifício antigo (primeira adega de Almeirim) num edifício multiusos, alterando a organização do espaço, que se encontrava bastante subdividido, em vários espaços independentes e amplos para suportar eventos de grandes dimensões.

A reabilitação do edifício implicou a demolição de espaços em risco de ruína assim como os antigos depósitos de armazenamento do vinho em betão armado acima e abaixo do solo, onde se criou espaço livre disponível para o novo uso. O edifício é composto por três pisos: o piso –1 destina-se a zonas técnicas, instalações sanitárias, espaços de armazenamento; o piso 0 destina-se às salas polivalentes (multiusos I e multiusos II), ao átrio de entrada, receção, arrumos/bengaleiros, instalações sanitárias, salas polivalentes; copa e cozinha de apoio; e o piso 1 destina-se a auditório com as respetivas instalações de apoio nomeadamente o foyer, instalações sanitárias, régie e cabines de tradução, camarins com instalações sanitárias e zonas técnicas/arrumos.

“Durante décadas, houve a intenção da Câmara comprar e recuperar este espaço devido à falta de espaço que o Cine Teatro já tinha e também, com a dinâmica económica, era importante ter um espaço multiusos. O IVV é muito pensado para trazer eventos que possam alavancar a economia”, destacou Pedro Ribeiro ao lado do ministro que apontou ao futuro: “O ciclo que se abre agora é de desenvolvimento económico e é isso que todos os autarcas vão ter que se aplicar. Já não vão ser só os equipamentos, mas vão pedir o que mais precisam: bons empregos e que paguem bons salários.”

A obra de “Reconversão do Edifício do Antigo IVV (antigo Instituto da Vinha e do Vinho e agora Imóvel de Valências Variadas) para Pavilhão Multiusos para promoção de produtos e eventos regionais – Lote 1”, foi adjudicada pela Câmara de Almeirim ao Grupo NOV Engenharia & Construções.

A área da construção do Grupo NOV é a mais internacional deste grupo empresarial, estando ainda presente nos continentes africano e americano. Conta ainda com uma diversificada carteira de obras feitas em Portugal Continental e Ilhas.

Mais de quatro mil pessoas passaram no IVV de sexta-feira, dia 21 de fevereiro, na inauguração oficial e até domingo, dia 23 de fevereiro. “Todos são unânimes. Este é um espaço fantástico e que vai servir o concelho e a região. Hoje foi um dia feliz”, conta Pedro Ribeiro que esteve nos vários eventos e foi ele mesmo o cicerone, mostrando todo o espaço e explicando alguns pormenores da obra. Serafim, Jorge Fernando, Associações do concelho e diversão para crianças, houve de tudo no espaço multiusos.

A Câmara Municipal de Almeirim concluiu, no dia 18 de fevereiro, a compra de um terreno na rua Dr. João André Moreno que será convertido num estacionamento com cerca de 50 lugares. O novo estacionamento vai dar apoio ao Imóvel de Valências Variadas e ainda aos espaços comerciais próximos. Esta aquisição resolve também um problema de acessibilidade na zona, uma vez que é muito frequentada e tem várias viaturas estacionadas, ao longo do dia, que dificultam a circulação rodoviária.