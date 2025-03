13 de abril – Domingo de Ramos com Borja Jiménez e Diogo Peseiro em Almeirim 

Está rematado o cartel da corrida de Domingo de Ramos, na Arena d’Almeirim, onde atuam a cavalo Manuel Telles Bastos e João Ribeiro Telles Jr., lidando um toiro cada um, mais um toiro a duo, pela primeira vez. A pé atuam Borja Jiménez, a grande revelação do toureiro espanhol nas duas últimas temporadas e o novo matador de toiros português Diogo Peseiro, que faz a sua apresentação em portugal, e na sua terra natal, depois da alternativa.

Pegam os Forcados Amadores do Aposento da Moita, comemorando o 50º aniversário da sua fundação (25 de maio de 1975), no ano em que se despede o cabo Leonardo Matias que, pela última vez, comanda o grupo de forcados na Arena d’Almeirim. Lidam-se sete toiros da ganadaria Santa Maria.

A ganadaria Santa Maria está localizada a cerca de 20 quilómetros de distância da cidade de Évora. Com planícies a perder de vista, é na Herdade do Zambujal do Conde que os toiros crescem livremente de mãos dadas com o mais belo que a natureza lhes pode oferecer. Propriedade de D. Francisco José Braamcamp Lobo de Vasconcellos, ostenta a divisa de cores azul e branco, com sinal de ouvido “rasgado à esquerda”. Tem origem Murube-Urquijo e Parladé em separado. Foi adquirida pelo seu atual proprietário em 1985 que a incrementou com um semental de João Moura, antigo Andrade Salgueiro que se apresentou com o nome de Andrade e Irmão. Os dois grupos de gado de origens diferentes são criados separadamente. Pastam numa quinta chamada Zambujal do Conde, perto de Évora, onde existe uma capela em honra da Virgem, e por isso, recebeu o nome de Quinta de Gado de Santa Maria. O desenho do ferro representa a auréola da Virgem.

A ganadaria tem a antiguidade reportada a 04/10/1987.