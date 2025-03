NERSANT acolhe 12.º Encontro CARBURADOR

É já no próximo domingo, dia 23 de março, que a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, vai receber a 12.ª edição do Encontro CARBURADROR, encontro mensal que celebra a paixão pelo automobilismo, que terá lugar no Pavilhão da NERSANT, em Torres Novas.

O evento, que se realiza entre as 10h00 e as 16h00, é, desta forma, um ponto de encontro para todos os amantes de viaturas com motor a combustão, independentemente do ano de fabrico, modelo ou marca. Com o objetivo de informar, divertir e inspirar todos os apaixonados por automóveis, o evento pretende também celebrar e manter viva a memória dos grandes ícones da história automóvel. Desde modelos populares a raridades exclusivas, este encontro é uma homenagem às viaturas que marcaram gerações.

Durante o evento, os visitantes poderão usufruir de palestras, uma exposição de viaturas clássicas e desportivas, explorar diferentes expositores e ainda assistir a demonstrações ao vivo. Entre as empresas confirmadas, destaca-se a Perfect Finish, especializada em car detailing, remoção de mossas e aplicação de películas de proteção (PPF), bem como a Wagen Covers, que apresenta capas super resistentes para tapar carros. Às 10h30, decorre uma palestra sobre carburadores, aberta ao público.

Para enriquecer a experiência dos visitantes, serão realizadas duas demonstrações exclusivas: uma remoção de mossas ao final da manhã e, ao início da tarde, a aplicação de PPF. Para complementar o ambiente de convívio, a gastronomia estará a cargo do Chef Rui Matias, que trará a sua food truck Kau Barbecue, servindo autêntica comida texana e proporcionando uma experiência gastronómica inesquecível.

A NERSANT convida todos os apaixonados por automóveis a juntarem-se a esta iniciativa, que promete ser um momento de partilha, memória e celebração do património automóvel. A entrada para o público é gratuita.