Morreu a criança que foi atropelada na estrada do campo na Chamusca

O menino de sete anos que foi atropelado ontem, dia 19 de março, na estrada do campo, na Chamusca, morreu na tarde desta quinta-feira, dia 20 de março, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde se encontrava internado com prognóstico muito reservado.

A criança residia com a família em Santarém e tinha visitado os avós, numa quinta, na freguesia de Pinheiro Grande, na Chamusca. Durante a viagem de regresso, a família fez uma paragem na estrada do campo e, por razões ainda por apurar, a criança saiu do carro e acabou por ser atropelada por uma viatura ligeira de passageiros.

O menino foi encontrado em paragem cardiorrespiratória pelas equipas de socorro, que conseguiram reverter a situação com sucesso. O menino foi estabilizado no local pelas equipas médicas da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Santarém e a da Ambulância de Suporte Imediato de Vida de Torres Novas e foi de seguida transportado de helicóptero do INEM para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde esteve internado com prognóstico reservado.

O Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, adiantou ao nosso jornal que o alerta para o acidente foi dado pelas 11h52 e estiveram presentes nas operações de socorro no local 23 operacionais e 11 viaturas dos Bombeiros Voluntários da Chamusca, Municipais de Alpiarça, VMER do Hospital de Santarém, SIV de Torres Novas e GNR, para além do helicóptero do INEM.

A morte da criança está a causar muita consternação na cidade de Santarém, uma vez que é jogador do Rugby Clube de Santarém e a mãe trabalha numa Instituição de Solidariedade, localizada em Almeirim. O clube assinalou o luto através da redes sociais com uma imagem com fundo negro e sem qualquer comentário.