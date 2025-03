Três detidos em flagrante por furto em anexo de residência

O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Abrantes, no dia 20 de março, deteve em flagrante três homens, com idades compreendidas entre os 21 e os 26 anos, por furto num anexo de residência, no concelho de Abrantes.

Na sequência de uma denúncia que dava conta da presença de uma viatura suspeita a circular nas imediações de uma zona residencial, com três ocupantes no seu interior, os militares da Guarda deslocaram-se prontamente para o local e realizaram diligências policiais que permitiram localizar e intercetar a viatura. Na sequência da ação foi possível verificar que os suspeitos tinham na sua posse material furtado de um anexo de uma residência.

A ação culminou na detenção dos três indivíduos e na recuperação do material subtraído, nomeadamente sete máquinas moto-roçadoras e respetivo equipamento de proteção individual, incluindo máscaras e coletes. No total, os bens foram avaliados em cerca de 10 mil euros.

Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Santarém, onde lhes foi aplicada a medida de coação de apresentações semanais no posto policial da área de residência.

A ação contou com o reforço do Posto Territorial do Sardoal e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Abrantes.