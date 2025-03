Footkart: Geração 2016 participa e vence em torneio na Figueira

No passado sábado, dia 22 de janeiro, uma das equipas de Sub-9, Geração 2016, do Footkart deslocou-se à Figueira da Foz para participar num Torneio de Futebol a convite do Clube Desportivo Gambo e



Na presente época desportiva, o clube retomou uma prática antiga que devido ao covid esteve durante algum tempo suspensa que é a presença em alguns torneios no decurso da época fora do “circuito” habitual de jogos.





O Footkart lançou o desafio ao aceitar participar no torneio, tendo sido o único representante do ribatejo no torneio, e os pais envolveram-se na procura de apoios de modo a suportar os custos da deslocação através do aluguer de um autocarro onde toda a comitiva pudesse ir junta (jogadores, treinadores, diretores e pais/familiares).



Cinco jogos com equipas/clubes que habitualmente não defrontam, a saber: Clube Desportivo Feirense, Associação Académica de Coimbra, GD Ilha de Leiria, Escolas de Benfica de Leiria e Clube Desportivo Gambo da Figueira da Foz.

Empate no primeiro jogo com o CD Feirense e vitória os restantes quatro jogos pelo que no final, o Footkart foi o vencedores do torneio,



“Naturalmente o final do dia foi de festa dentro e fora do campo com um regresso a ALMEIRIM festivo com muitas canções e festejos de satisfação e de alegria. Parabéns a todos os envolvidos e Obrigado pela envolvência dos Pais”, sublinha o clube.