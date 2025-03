Rotary Club de Almeirim associa-se ao evento Rotary aos Templários

Assinalando o espírito de companheirismo e de colaboração entre clubes rotários, o Rotary Club de Almeirim associa-se ao ao evento – Rotary aos Templários que decorrerá nos próximos dias 29 e 30 de março.

Esta é mais uma edição de uma iniciativa organizada pelos Rotary Clubes de Lisboa-Olivais e Cascais-Estoril, que visa um passeio de carros antigos, denominado Rotary aos Templários, que associa a confraternização, o gosto por carros antigos e a história do nosso país.

A concentração dos automóveis terá lugar nos jardins do Casino Estoril pelas 09h00, com a partida prevista para as 09h30. Os participantes seguem em direção aos Olivais com uma passagem pela Biblioteca Municipal, rumando a Almeirim.

Em Almeirim, os participantes serão recebidos pelo Rotary Club de Almeirim e será realizada uma demonstração de perícia e regularidade no Parque das Tílas, logo após o almoço que decorrerá no Refeitório da Câmara Municipal de Almeirim. Pelas 17h00, os participantes iniciarão a sua viagem com destino a Tomar onde pernoitarão no Hotel dos Templários.

Na manhã do domingo, dia 30 de março, além de uma visita ao Convento de Cristo, será realizada a tradicional demonstração de perícia e regularidade no Largo do Mercado, em Tomar, após o que se seguirá o almoço, no Manjar dos Templários, com a respectiva distribuição de troféus.