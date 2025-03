Éder é o patrono da Tejo Cup 2025

Éder, antigo internacional por Portugal, é o patrono da Tejo Cup 2025, e vai estar presente pelas 17h30, desta quinta-feira, dia 27 de março na apresentação da competição, seguida de uma sessão de autógrafos, no piso 2 do W Shopping, em Santarém.

O marcador do golo memorável no Europeu 2016 aceitou o convite da Associação de Futebol de Santarém para ser patrono desta edição do Tejo Cup. O organismo convida os apaixonados pelo futebol a marcarem presença na apresentação deste torneio único.

O torneio, que já vai na sua 11.ª edição, é único no país por juntar atletas de todos os clubes filiados por seleções concelhias. No total, este torneio que é a Festa do Futebol Juvenil, envolve 200 jogadores, em 12 seleções, nas categorias Sub-13 e Sub-14, doze jovens equipas de arbitragem, mais de 60 agentes desportivos, diretores e funcionários da AFS, treinadores, diretores locais, massagistas e outros colaboradores.

A Fase Zonal do Tejo Cup 2025, no escalão Sub-13, decorreu no dia 22 de março, entre as 15h00 e as 19h00, no Campo ADRC Vasco da Gama, em Boleiros – Fátima (Zona Norte) e no Complexo Desportivo Ribeiro Ferreira, em Vila Chã de Ourique (Zona Sul).

Já a Fase Zonal do Tejo Cup, no escalão Sub-14, ocorre no dia 29 de março, entre as 15h00 e as 19h30, no Campo VFC Mindense, em Minde (Zona Norte) e no Estádio D. Manuel de Mello, em Almeirim (Zona Sul). Os jogos da Fase Final do Tejo Cup, no escalão Sub-13 e Sub-14, estão agendados para o dia 1 de maio, no Complexo Desportivo do Bonito no Entroncamento, entre as 9h00 e as 13h30.