Estádio D. Manuel de Mello em ante-estreia

“Depois de vários anos ao abandono e sem qualquer utilização, o Estádio D. Manuel de Mello volta a ser uma realidade e a casa dos almeirinenses”, anuncia Vasco Carvalho.



O presidente do U. Almeirim, acrescenta que “vários meses de trabalho em prol de um objetivo culminaram com o dia de amanhã (sábado) em que irá ser colocado em experimentação os trabalhos realizados até ao momento”.



Amanhã pelas 15h regressam os jogos ao D. Manuel de Mello com a 1.º Fase da Zona Sul do Tejo Cup 2025 no Escalão de Sub14, iniciados, com a realização de três jogos entre as Seleções Interdistritais da Zona Sul do Distrito de Santarém.

A inauguração oficial está agendada para o fim de semana de 5 e 6 de abril com a envolvência de todos os jogadores e jogadoras do clube nos diversos escalões e ainda com a realização de um jogo da União Veteranos de Almeirim.

“Durante a próxima semana daremos mais informações sobre o fim de semana da inauguração oficial”, anuncia Vasco Carvalho.