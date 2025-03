Nuno Carrapato na final da Taça do Egito

O Zamalek de José Peseiro e do almeirinense Nuno Carrapato garantiu na tarde de sexta-feira, dia 28 de março, a presença na final da Taça do Egito, ao derrotar o Ceramica Cleópatra por 2-1.

O golo que ditou o apuramento foi marcado aos 90 minutos, numa partida que teve emoção até final com uma grande penalidade desperdiçada pelo clube dos portugueses no decorrer do segundo tempo.

Depois da presença na final do CAN, José Peseiro e o treinador de guarda-redes, Nuno Carrapato, têm agora a possibilidade de garantir um troféu ao serviço dos egípcios do Zamalek. O adversário será o Pyramids treinado pelo croata Jurcic.