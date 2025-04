Sandra Diogo é uma fotógrafa apaixonada por risos e luz, por captar aquela sinergia familiar. Nas suas sessões, adora sentir que, naqueles minutos, as famílias estão mesmo felizes, sem ralhar, só a desfrutar daquele momento juntos. Vamos conhecer melhor a pessoa que tem várias fotos expostas na Galeria Municipal.

A possibilidade desta exposição surgiu pelo facto de “uma grande parte dos meus clientes nesta zona do Ribatejo, mais concretamente, Almeirim, Coruche e Santarém. Perguntei à Câmara Municipal o que achavam da ideia, que é bastante diferente do habitual, e foram espectaculares e cá estou eu”, começa por contar.

Depois, sublinha que as primeiras reações à exposição foram ótimas: “Tenho uma relação muito querida com as pessoas que fotografo.

Elas souberam sempre que iam estar aqui, até porque quero que se sintam confortáveis com o facto de estarem impressas num formato maior e nestas paredes, e adoraram sempre, deram-me imensa força e motivação.”

Para quem não teve ainda possibilidade de ver ou conhecer a Sandra Diogo, a fotógrafa diz que procura “momentos genuínos de felicidade, famílias reais, laços de amor, risos verdadeiros.”

E o porquê da família? A explicação é simples. “A mais bonita construção de uma vida, é a família. O projeto mais difícil e bonito. E eu adoro fazer parte, congelar isso para as famílias, no fim vale mesmo a pena.”

A fotografia na vida da Sandra terá começado numa tia, a tia Rita.

“Sempre me emocionou essa recordação. A minha tia Rita tinha uma gaveta cheia de memórias, tantas fotos, aquele congelar de um momento, de um episódio, adoro isso. Sempre tirei muitas fotos, mas quando a minha filha nasceu, queria mais e não havia este tipo de fotografia em Portugal, que eu adorava. Tirar fotos em exterior, aproveitar uma luz bonita e deixá-la fazer parte da composição… Queria muito isso, portanto foi aí que tudo começou de forma mais profissional.”

Sandra ainda é do tempo dos rolos, mas é fã do digital, do natural que é possível obter por poder fazer vários frames de um momento.

Numa análise a tantas mudanças, Sandra Diogo, nesta conversa com O ALMEIRINENSE, explica que há também alterações de comportamento. “Mudou muito mesmo, nos casamentos então, a mudança é incrível, os noivos já não temem tanto os fotógrafos, é tudo muito mais natural e real.

Só não mudou a razão de tirarmos fotos, ter uma recordação daquele momento para o resto da vida e gerações vindouras, isso continua.”

A exposição está patente até 25 de abril na Galeria Municipal, junto à Câmara Municipal de Almeirim.