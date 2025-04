Parque da Zona Norte recebe Dia Mundial da Atividade Física

A Câmara Municipal de Almeirim vai assinalar o Dia Mundial da Atividade Física, no próximo dia 6 de abril, com um evento especial no Parque Urbano de Almeirim (Zona Norte). A iniciativa, promovida pelo pelouro do desporto da Câmara Municipal de Almeirim, pretende incentivar a população a adotar um estilo de vida mais ativo e saudável.

O evento, que é gratuito e aberto a todas as idades, começa às 10h00 e conta com uma aula descontraída de Pound Fitness. Esta modalidade, que tem vindo a ganhar popularidade, combina movimentos aeróbicos com exercícios de força e utiliza baquetas especiais para criar um treino dinâmico e divertido.

Os interessados em obter mais informações podem dirigir-se à receção das Piscinas Municipais de Almeirim ou entrar em contacto através do telefone 243 594 130.