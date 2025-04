Mais de 1700 litros de sopa servidos no Festival das Sopas Ribatejanas de Vale de Cavalos

A 3.ª edição do Festival das Sopas Ribatejanas de Vale de Cavalos contou com a presença de mais de cinco mil visitantes, provenientes de várias regiões do país, que tiveram a oportunidade de degustar mais de 15 variedades de sopas típicas ribatejanas.

Entre as especialidades servidas estiveram a sopa de feijão verde com bacalhau à moda do campo, a sopa rica de enchidos e carne, a sopa de couve com feijão, a canja, a sopa de feijoca, a sopa de cogumelos, a sopa de legumes, a sopa da pedra, a sopa d’aldeia, o caldo verde, a sopa de tripas, a sopa de touro bravo, a sopa de grão com massa, a sopa de ervilhas com bacon frito e a sopa de coentros. Todas as sopas foram confecionadas por associações, coletividades, agentes económicos, freguesias e uniões de freguesia do concelho.

No total dos três dias do certame, foram servidos mais de 1.700 litros de sopa, cerca de 200 litros a mais do que na edição anterior.

No último dia do festival, a Confraria de Gastronomia do Ribatejo avaliou as sopas presentes no certame gastronómico. A sopa de feijão verde à moda do campo, oferecida pela Freguesia de Vale de Cavalos, conquistou o 1.º lugar, seguida pela sopa de touro bravo, do restaurante Dias Mistos, em 2.º. O 3.º lugar foi atribuído à sopa de coentros da SLB Gool Team, o 4.º à sopa rica de enchidos e carne da Universidade Sénior de Vale de Cavalos e o 5.º à sopa de tripas da Tasca do Carril. O prémio do público distinguiu a sopa rica de enchidos e carne da Universidade Sénior de Vale de Cavalos.

Durante o festival os visitantes puderam ainda provar alguns petiscos tradicionais, de que são exemplo carne de alguidar, moelas, bifanas, carapaus fritos, ovos mexidos com farinheira e pica-pau.

O Festival das Sopas Ribatejanas, organizado pelo Município da Chamusca em parceria com a Junta de Freguesia de Vale de Cavalos, tem como objetivo divulgar e valorizar as sopas ribatejanas. O evento conta ainda com a colaboração de associações, coletividades e agentes económicos do concelho.