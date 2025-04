Encontro da ULS Lezíria sobre os “Maus-Tratos na Infância” reúne 200 participantes em Almeirim

O Cine Teatro de Almeirim foi, esta sexta-feira, dia 4 de abril, palco do 1.º Encontro do Núcleo Hospitalar de Apoio às Crianças e Jovens em Risco (NHACJR) e do Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco (NACJR) da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria). O evento reuniu cerca de 200 participantes e teve como objetivo sensibilizar profissionais de saúde e entidades parceiras para a importância de um olhar atento e responsável sobre os maus-tratos infantis.

Sob o tema “Maus-Tratos na Infância”, a iniciativa promoveu a partilha de conhecimentos e boas práticas para a proteção das crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. A sessão de abertura contou com a intervenção do presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, que destacou a relevância do tema e reforçou a disponibilidade do município para apoiar os profissionais no desempenho das suas funções.

Ana Alexandre Calado, diretora clínica para os Cuidados de Saúde Primários, sublinhou o empenho da Comissão Organizadora na concretização do evento, afirmando que este simboliza o “compromisso da ULS Lezíria em acolher e proteger as crianças e jovens vítimas de maus-tratos, bem como na capacitação dos profissionais que atuam nesta área”.

“Espero que este dia nos inspire, nos desafie e, sobretudo, nos fortaleça enquanto rede de proteção e de cuidados”, acrescentou.

Marta Chaves, coordenadora adjunta do Programa Nacional de Prevenção da Violência no Ciclo de Vida (PNPVCV), felicitou a ULS Lezíria pela organização da iniciativa, enquanto a enfermeira Sandra Paulino, membro da Comissão Organizadora, encerrou a sessão de abertura com uma mensagem inspiradora: “É bom ser criança quando nos ensinam a amar e a crescer na esperança de continuar a sonhar.”

O programa do evento incluiu diversas palestras e debates conduzidos por especialistas da ULS Lezíria e de outras entidades parceiras.