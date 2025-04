Antigo presidente do U. Almeirim arrasador

André Mesquita, antigo presidente do U. Almeirim, criticou o facto do nome de Agostinho Fernandes e do Projeto Viver UFCA não estão mencionado na placa de inauguração do novo relvado sintético.



André Mesquita, num artigo que intitula de “Placa da Vergonha”, explica que “Agostinho Fernandes, foi ele quem fez todo o projecto para a colocação do relvado sintético no nosso clube, foram horas e horas do seu tempo, foi connosco que esse projecto foi aprovado, foi connosco que a Câmara Municipal de Almeirim e o seu presidente, assinou o protocolo da colocação do mesmo e fomos nós que deixamos lá a quantia necessária para que isso se tornasse possível, depois de aprovado o projecto no IPDJ. Foi também connosco que o nosso Presidente Pedro Ribeiro se comprometeu a acabar a colocação do mesmo antes da sua saída. Obrigado Sr. Presidente, a sua promessa foi cumprida.”



O relvado sintético do Estádio D. Manuel de Mello foi inaugurado este sábado, 5 abril, por Vasco Carvalho, atual presidente do clube unionista, Pedro Ribeiro e Joaquim Catalão.



O ALMEIRINENSE sabe que a meio da semana, através de mensagem para o telemóvel, André Mesquita e Agostinho Fernandes foram convidados para estar na inauguração.