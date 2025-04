Patrulha Chacal do Agrupamento 404 de Almeirim vence PRIMEVA

As patrulhas de Exploradores (jovens dos 10 aos 14 anos), da Região Escutista de Santarém, reuniram-se nos dias 14, 15 e 16 de março, nos Olhos d’Água, em Alcanena, para mais uma edição do PRIMEVA.

PRIMEVA é uma atividade promovida pela Junta Regional de Santarém, que nesta segunda edição teve como destinatários os jovens dos 10 aos 14 anos (exploradores), tendo participado 157 elementos dos agrupamentos da região.

O ano passado, na primeira edição, os destinatários tinham sido os jovens dos 14 aos 18 anos (pioneiros). O nome PRIMEVA vem do latim primaevu, que significa “aquilo ou aquele que veio primeiro ou que está na origem de algo.”

O primordial objetivo desta atividade é capacitar os jovens exploradores nas diversas áreas da técnica escutista, através do “Aprender Fazendo”, um pilar fundamental do Método Escutista.

O dia de sábado foi preenchido por “Oficinas de Formação”, acerca de técnica escutista, em que cada elemento frequentou, individualmente, em rotação, através de um sistema de bilhetes que foram distribuídos, previamente, a cada patrulha.

As oficinas incidiram sobre oito áreas: topografia e orientação, primeiros socorros, sobrevivência, pioneirismo, fogueira e cozinha de campo, códigos e cifras, equipamentos e ferramentas de campo e montanhismo.

“O domingo foi o dia de competição entre patrulhas, visando as áreas da técnica escutista ministradas no dia anterior, no sentido de pôr à prova os conhecimentos adquiridos”, refere o dirigente João Francisco, um dos impulsionadores da atividade, que acrescenta que o denominado “‘Torneio’ teve também como objetivo desenvolver, nas patrulhas, competências de estratégia, cooperação e superação”.

Este foi um fim-de-semana, positivamente, impactante tanto para a equipa da Base Regional, como para os próprios exploradores.

No final do dia, foram atribuídos os prémios do torneio, que contou com as seguintes patrulhas no pódio: em primeiro lugar, do Agrupamento 404 Almeirim, a Patrulha Chacal; em segundo lugar a Patrulha Água do Agrupamento 1111 Várzea; E em terceiro lugar, a Patrulha Tucano do Agrupamento 1120 Cartaxo;