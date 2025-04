Candidata à CM Almeirim quer ir para o Parlamento antes das autárquicas

Ainda antes das autárquicas, Catarina Salgueiro é a número três da lista do Chega nas eleições legislativas de maio, mas há mais uma pessoa do concelho na lista.



Alexandra Pintor integra a lista e vai em sexto lugar.



Nas últimas eleições legislativas, o Chega elegeu três deputados no circulo de Santarém.



Num evento na sede distrital do partido, na apresentação da lista dos candidatos pelo círculo de Santarém para as legislativas de 18 de maio, André Ventura afirmou ainda que as listas do Chega, ao contrário das do PS e PSD, são “absolutamente intolerantes face à corrupção”.