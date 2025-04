Iniciados: U. Almeirim garante subida

O U. Almeirim garantiu este domingo, dia 6 abril, e quando ainda faltam disputar duas jornadas, a subida à primeira divisão do Campeonato de Iniciados da AFS na próxima época desportiva.

Depois do regresso do escalão ao U. Almeirim, o clube volta a estar entre os melhores do distrito no escalão de iniciados.

Hoje fizeram a festa no regresso ao Dom Manuel de Mello numa cerimónia carregada de emoção, de participação e de envolvência entre todos.

O clube tem duas equipas no escalão devido a ter mais de 30 jogadores mas todos estiveram presentes no momento tão importante para o escalão e clube.

Todos juntos com o patrocinador da equipa, Libanauto, festejaram em conjunto com treinadores, delegados, diretores, departamento médico, pais e familiares.



A Direção do clube estava muito contente com o fim de semana, pois “no mesmo fim de semana, foram alcançados três objetivos da época (a inauguração do novo relvado e a requalificação do Dom Manuel de Mello e a subida do escalão de iniciados à primeira divisão”, destaca a direção.