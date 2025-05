Bombeira de Almeirim conquista pódio na Subida Templária em Tomar

Cátia Lopes, bombeira voluntária da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Almeirim, conquistou o pódio na 1ª edição da Subida Templária, que se realizou no sábado, dia 3 de maio, em Tomar.

Cátia Lopes, bombeira de 1ª, fez 3º lugar no escalão F40, numa prova com um percurso de de sensivelmente 500 metros, com um desnível positivo de aproximadamente 100 metros D+, envergando o equipamento de proteção individual (EPI) urbano completo, no menor tempo possível.

A prova organizada pelo Município de Tomar, nomeadamente pelo Corpo de Bombeiros do Município de Tomar e a Associação Cultural e Desportiva e de Beneficência dos Bombeiros de Tomar, teve início na Rua Serpa Pinto, conhecida como corredoura, terminando junto ao emblemático Castelo e Convento de Cristo.