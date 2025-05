“Lorca – Bodas de Vida” leva flamenco e poesia ao Cine Teatro de Almeirim

O Cine Teatro de Almeirim recebe, no próximo sábado, dia 10 de maio, pelas 21h30, o espetáculo “Lorca – Bodas de Vida”, uma homenagem ao poeta espanhol Federico García Lorca, protagonizada pelo Grupo de Flamenco Bailando.

A iniciativa presta tributo ao legado do poeta andaluz, cuja escrita profunda continua a inspirar gerações. A performance destaca-se por apresentar a dimensão dramática e lírica do autor através do flamenco — expressão artística que tão bem dialoga com os temas de Lorca: o amor, a morte, a liberdade e a força da tradição.

Os bilhetes para o espetáculo têm um custo geral de cinco flamencos e podem ser reservados através do e-mail bilheteatroalmeirim@gmail.com ou pelo número 964 948 694.

Este evento conta com o apoio do Cine Teatro de Almeirim e da Câmara Municipal de Almeirim, integrando a programação cultural do concelho.