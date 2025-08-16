Opinião

No tempo em que os olhos até comiam, por Augusto Gil

0
16 de Agosto, 202514 de Agosto, 2025
No tempo em que os olhos até comiam, por Augusto Gil

Já lá vão alguns anecos mas não tantos para recordarmos muitas coisas que deixamos de ver e fazer no nosso dia-a-dia, mas sem dúvida que muitas vezes comentamos que fulano ou beltrano que já não está entre nós viesse agora cá, tínhamos a certeza que morria outra vez. Pensei em trazer nestas crónicas a muitos do que havia por aqui de histórias e já lá vai uma boa carrada de anos que as tivemos e com elas ou mesmo sem as ter fomos obrigados a ser utilizadas por nós e muitas vezes sujeitarmos a “elas” como…”Ter de dar satisfações”, mas muita gente não ia nessa como quem diz…Fazer o ninho atrás da orelha? Nunca, quem quer quer…cheira e deixa, ou mete-te na tu vida que tens muito um dia que contar.

Sou do tempo em que ainda se faziam visitas a casa de pessoas amigas rente à noite no Verão. Lembro-me de minha mãe falar disso mas nunca mandar-me tomar banho porque a família toda iria visitar algum conhecido. Nunca Íamos e isto porquê…o feitio “d`Dela”, péssimo, para dar um exemplo, chegou a não falar com a vizinhança toda que tinha na Rua de Alpiarça, mas sei como era porque tinha vizinhos que o faziam e tinha pena, sempre era uma maneira de sair de casa onde por vezes era como uma prisão. E era mais ou menos assim:O pior era a noite, com a falta de luz. Havia apenas uma candeia de petróleo que se levava no caso de haver lua nova ou a noite ser muito escura, e até era frequente irem contra as pessoas. Apanhavam cada susto. Ninguém avisava de nada, o costume era chegar de para quedas mesmo. E os donos da casa recebiam alegres a visita. Aos poucos, os vizinhos iam-se cumprimentando, um por um: – Olha o compadre aqui, Ó repá…Cumprimenta a comadre. E o garoto apertava a mão do compadre, da comadre e dos restantes que por lá estivessem com um sorriso de orelha a orelha. Aí chegava outro menino da casa. Repetia-se toda a diplomacia, e até os salamaleques mais peineirosos vistos no cinema pelos artistas que eram ali copiados e davam azo a umas boas gargalhadas; – Vamos masé nos assentar, ó gente….na tava nada á espera de Vócêses, que surpresa agradável, c´um catano.

A conversa rolava solta na sala agora improvisada onde minutos antes tinha sido a cozinha. Os compadres e as comadres lá começavam na conversa onde os homens apontavam para o trabalho do campo e as mulheres a costura e os tachos da cozinha. A rapaziada mais nova ficava “assentada” todos num mesmo banco comprido ou mesmo no chão, entreolhando e olhando o telhado de telha vã do tal compadre onde a vizinhança não incomodava nada os residentes. Falo de uns ratitos ou mesmo uns “Bisoiros” que andavam rente às telhas e nas paredes uns Retratos, duas imagens de santos numa cantoneira, flores na mesinha de centro…bem eram casas singelas e acolhedoras. Havia de facto, como reza a história pessoas convictas do Cristianismo, mas não crentes, para mais, depois do terramoto que destruiu a Igreja do Espírito Santo, hoje antigas as Escolas Velhas, a população aqui em Almeirim e em demais lugares deixaram um pouco a famosa convicção de curvar perante os altares mas trabalhar e ter em casa o seu Santinho Padroeiro que num sitio mais apropriado lá em casa era colocado no quarto ou noutra dependência e à noite convictamente as orações eram feitas. Não podemos criticar o que era de facto feito na altura e isto porquê? As migrações trouxeram muitos que divinamente de outros lugares, tinham como padroeiros os seus Santos de nascença das suas origens oriundas: vejamos, quem vinha do norte, desde o São Gonçalo, Tiago, Almortão, Eustáquio que publicamente foi apelidado de Esticado aqui bem perto, Alpiarça, Stª. Marta, João Baptista, e até para mim um que escolhi por ser o meu Santo proferido e de alguns estudantes o Santo Falhado de muitos e o Stº “Cábulas”.Também eram assim as visitas, singelas e acolhedoras. Tão acolhedora que era também costume servir um bom café aos visitantes. Como um anjo benfazejo, surgia alguém geralmente uma das filhas que dizia: -Ó pessoal venham práqui que o café das velhas tá na mesa. Tratava-se de uma metonímica gastronómica. O café era apenas uma parte: pães, bolo, broas, queijo fresco, manteiga, biscoitos, leite… tudo sobre a mesa…mas para o Compadre havia uma garrafita d´augardente. Juntava todo mundo e as piadas picavam. As gargalhadas também. P´ra quê televisão? Não havia…P´ra quê rua? Não havia luz… P´ra quê droga?….nem se sabia o que era… A vida estava ali, no riso, no café, na conversa, no abraço, na esperança. Era a vida respingando eternidade nos momentos que acabaram. Era a vida transbordando simplicidade, alegria e amizade…Quando saíam, os donos da casa ficavam à porta até que virássemos a esquina. Ainda os acenavam. E voltavam para casa, caminhada muitas vezes longa, sem carro, mas com o coração aquecido pela ternura e pela amizade. Era assim também lá em casa que gostava que tal acontecesse…Receber visitas com o coração em festa.O tempo passou e me formei um pouco em solidão hoje. Tive bons professores: televisão, vídeo, DVD, e-mail… Cada um na sua e ninguém na de ninguém. Não se recebe mais em casa como dantes. Agora a gente combina encontros com os amigos fora de casa. Assim, as casas vão se transformando em túmulos sem epitáfios, que escondem mortos anónimos e amizades enterradas. Cemitério urbano, onde vagueiam almas do outro mundo e fantasmas mais assustados que assustadores.

Casas trancadas. P´ra que abrir? O ladrão pode entrar e roubar a lembrança do café, dos pães, do bolo, das broas, do queijo fresco, da manteiga, dos biscoitos, do leite… que se lixe! Já não temos nem há saudade do compadre e da comadre!

Crónica, por Augusto Gil