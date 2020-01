Os vinhos do Tejo à prova na Ordem dos Engenheiros

A Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo, em parceria com a Ordem dos Engenheiros, está a organizar um ciclo de jantares sob o tema “O Tejo à Prova na Ordem“, que terá como protagonistas os mais conceituados produtores da região do Tejo para apresentação, debate e degustação dos seus vinhos.



Esta iniciativa terá início já no próximo dia 30 de janeiro, com o primeiro jantar deste ciclo, que decorrerá no Restaurante da Ordem dos Engenheiros, em Lisboa, e que terá como convidado a Quinta do Casal Branco, umas das propriedades mais emblemáticas da região, que junta a inovação, a engenharia e a paixão em todas as suas produções.



Neste primeiro jantar vínico, com início pelas 19h30, estará também garantida a presença da enóloga da Quinta do Casal Branco, Joana Lopes, que irá apresentar uma seleção de vinhos de excelência escolhida pelo produtor, durante a degustação de um menu harmonizado para o efeito.

Em todos os jantares a Confraria também estará presente e o Sr Bastonário da Ordem dos Engenheiros também.