Rodrigo Reis recebeu, no último fim de semana, cartão branco pela boa conduta no jogo do fim de semana no jogo com Sport Abrantes e Benfica.

” Este fato que muito nos orgulha é mais um registo da nossa missão enquanto entidade formadora desportiva e social de jovens atletas, proporcionando um modelo formativo, responsável, atrativo, competitivo, organizado, inclusivo e sustentável; Bons atletas hoje, melhores cidadãos amanhã”, destaca o U. Almeirim