Calor: Temperatura chega aos 43 graus

As temperaturas em Portugal vão registar valores anormais mesmo para os valores médios registados no mês de julho e Almeirim vai ultrapassar os 43 graus.



Dia 13, as máximas vão estar perto dos 41 e as minimas nos 21. Depois na terça, o IPMA antecipa que as máximas descem para os 38, mas voltam a subir e na quinta devem atingir os 43.