Concelho de Almeirim recebe Espaço do Cidadão e Biblioteca Móvel

A Câmara Municipal de Almeirim vai inaugurar a Bibliomóvel, uma biblioteca itinerante, mas também um Espaço do Cidadão, uma forma de promover a inclusão e proximidade com as populações.

O projeto tem início no próximo sábado, dia 7 de novembro, mas é inaugurado esta quarta-feira, dia 4 de novembro, às 15h30, com a presença da Secretária de Estado da Inovação e Modernização Administrativa, Maria de Fátima Fonseca. A viatura resulta de uma parceria entre o município e a AMA – Agência para a Modernização Administrativa.

Para Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, “o grande objetivo é ir aos locais onde não há biblioteca física e assim proporcionar a todos um acesso mais próximo à cultura, mas também facilitar a relação dos cidadãos com os serviços normalmente disponibilizados nos balcões municipais”.

A Bibliomóvel vai passar pelas várias localidades do concelho de Almeirim. Na Tapada e Raposa, a viagem está marcada para o 1º sábado do mês, na Azeitada, Benfica do Ribatejo, Cortiçóis e Foro de Benfica, para o 3º sábado do mês. Já nas localidades de Paço dos Negros e Marianos, o encontro está marcado para o 4º sábado do mês.