Futebol – Equipas conseguem goleadas

Esta manhã as equipas do concelho não conheceram o sabor da derrota.

Na primeira distrital o Fazendense recebeu e venceu a Glória do Ribatejo por 4-1. Golos de Tiago Martins (2) Carlos Bacalhau e João Rosário.



Na segunda divisão distrital o Benfica do Ribatejo vence de forma categórica o Marinhais por 3-0. Tátá, Capelo e Nóbrega marcaram os golos.



O Fazendense B perdeu 2-1 em Alpiarça diante do Águias.