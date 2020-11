Charnecas goleiam

A equipa feminina de seniores jogou no passado dia 21 novembro a 4ª jornada do campeonato da 3ª Divisão nacional no seu campo contra a U. D. Ponte de Frielas e ganhou por 6-0.



A equipa do Fazendense entrou e começou logo a procurar o golo, conseguindo o primeiro tento aos 11 minutos, através de uma grande penalidade convertida por Márcia Caseiro.



No entanto, apesar das várias tentativas o resultado manteve-se inalterável até ao fim da primeira parte, com um jogo muito atípico pouco bem jogado por ambas as equipas. A segunda parte trouxe mais do mesmo com o Fazendense a procurar o golo, até que finalmente as Charnecas encontraram o caminho para as redes adversárias.



Libério, Tânia e Márcia Caseiro marcaram aos 73, 74 e 75 minutos, aproveitando um momento de desnorteio da equipa adversária. Ainda houve tempo para mais golos e perto do fim Bruna e depois Tânia, mais uma vez, a fixar o resultado em 6 a 0.