Covid-19: Três novos casos na escolas

O Jornal O ALMEIRINENSE apurou que há dois novos casos nas escolas do concelho de Almeirim. No primeiro ciclo surgiram dois novos casos (um na Escola Canto do Jardim e outro na Escola dos Charcos).



O Agrupamento ordenou também que as turmas destes alunos fossem para isolamento profilático nos próximos 14 dias.



Estes alunos vão ter aulas à distância.