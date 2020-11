Jogo do U. Almeirim Sad em risco

A edição online do Jornal A BOLA avança com a noticia que o Fátima Sad-U. Almeirim Sad, da 7.ª jornada do Campeonao de Portugal Série F, pode amanhã não se realizar.



O jornal adianta que o jogo entre o CD Fátima SAD e o Almeirim, marcado para este domingo (11h), não se vai realizar. A edição online do diário diz que presidente da Sociedade, Noel Gomes, informou o plantel e equipa técnica, por mensagem, que não tem condições para custear a logística da receção ao Almeirim (campo, transporte, policiamento, bombeiros, etc). No início da semana, os jogadores já tinham feito um ultimato à direção, devido aos três meses de salários em atraso.



Mostraram-se disponíveis para ir a jogo pela última vez até que a situação fosse regularizada. Agora, temem que o clube feche portas. Há um mês que a SAD diz estar à espera de investidores estrangeiros, mas, até hoje, não houve investimento. Os jogadores não têm campo para treinar, o clube não tem fisioterapeutas nem massagistas e os salários não são pagos desde setembro.