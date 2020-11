Covid-19: Almeirim tem novo record de casos em vigilância

O dia 29 de novembro fica para a história como sendo o dia em que se regista o maior número de pessoas em vigilância ativa no concelho de Almeirim: São 310 pessas que estão a aguardar resultados de testes ou tiveram contactos com casos positivos.



Portugal tem este sábado 529 doentes com covid-19, internados em unidades de cuidados intensivos (UCI), um novo máximo desde o início da pandemia.



Estão confirmadas até ao momento 4363 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 87 em relação ao último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).



Recorde-se que a circulação entre concelhos no território continental está proibida entre as 23h00 desta sexta-feira e as 5h00 da próxima quarta-feira, existindo 10 exceções para a medida prevista no estado de emergência, decretado devido à pandemia de Covid-19.