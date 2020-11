Não há soluções, há caminhos: 29 de novembro

Qual é o primeiro dia do ano para os cristãos? Começa o Novo Ano com o Advento. Advento quer dizer o que está para vir, a vinda de alguém. Festa de Ano Novo é preparar um encontro com quem abre o futuro. Os cristãos não celebram o fim do ano, mas o princípio da vida e da festa, que não é divertir-se, é encontrar-se com alguém. A fé cristã não é só saber que Deus existe. É estar convencido de que vale a pena ir ao encontro uns dos outros.

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS

365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.