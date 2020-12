Daniel Bragança continua a ser aposta de Frederico Varandas

O atleta almeirinense Daniel Bragança tem o seu nome escrito no quadro “Os melhores do mundo nascem aqui” e, juntamente com o jogador Gonçalo Inácio, continuam a ser apostas para a equipa do Sporting.

O jovem médio, depois dos empréstimos ao Farense e ao Estoril, continua a ganhar espaço na equipa do Sporting. Em entrevista ao jornal A Bola, Daniel Bragança admitiu que “desde que entrei na Academia o sonho foi sempre chegar ao outro lado. Com muitos sacrifícios, neste anos que passaram, mas valeram a pena todos os esforços que fiz, as dificuldades que passei, mas sobretudo estou mesmo muito feliz por ter ali o meu nome, por fazer acreditar estes miúdos que estão aqui, e de lhes passar a mensagem de que é possível, basta acreditarem e desfrutarem também, porque nesta Academia, com estas pessoas, não lhes falta nada”.

De acordo com o jornal A Bola, Frederico Varandas deixou elogios ao jogador oriundo de Almeirim: “Quero que olhem para o Daniel e vejam, quando chegar a vossa vez de ser emprestados um ou dois anos, que nós Sporting estamos a ver. O Daniel é a prova disso. E de uma coisa tenho a certeza. O Daniel sempre acreditou que ia voltar aqui por mérito dele”.