NERSANT continua a apostar em feiras digitais em 2021

A crise pandémica levou a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém a transpor para a esfera digital, em 2020, feiras e ações de promoção da região com a presença física das suas empresas associadas. A associação criou um portal de feiras digitais – onde realizou já seis mostras empresariais de produtos e serviços da região – e vai continuar esta aposta no digital em 2021.

A NERSANT iniciou em 2020 a realização de feiras digitais para apoiar os negócios das empresas da região. A estratégia digital – formulada para promover as empresas num ano em que a presença em certames foi impossibilitada devido à crise pandémica Covid-19 – vai continuar em 2021, devido à pertinência da continuidade deste serviço prestado às suas empresas e ao interesse verificado nas feiras digitais NERSANT por parte das suas empresas associadas.

Neste sentido, 2021 traz-nos novos certames digitais, nomeadamente a I Feira Social, que deverá realizar-se entre os dias 1 e 31 de março e a I Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação, entre 1 e 31 de maio. Para além disso, realizar-se-ão a II Feira dos Produtos Alimentares do Ribatejo, de 1 a 30 de junho, a II Mostra do Turismo do Ribatejo, de 1 a 31 de julho, a II FERSANT Digital, de 1 a 30 de setembro e a II Ribatejo Trade Market, de 1 de novembro a 31 de dezembro.

Em cada um dos certames, as empresas participantes terão direito a um stand virtual próprio, onde podem apresentar o seu negócio e destacar produtos e serviços do seu catálogo. Para facilitar os negócios, o acesso à plataforma é livre e sem necessidade de registo. Cada um dos certames é promovido junto de uma base empresarial nacional e internacional, bem como nos diversos meios digitais da associação.

Os interessados em consultar o portal das feiras NERSANT poderá fazê-lo em https://feiras.nersant.pt/. Para mais informações ou inscrições nos certames previstos para 2021, as empresas interessadas podem solicitá-los ao Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 507. Podem inscrever-se nas feiras digitais NERSANT empresas associadas e não assocadas, sendo que as sócias dispõem de condições especiais de participação.