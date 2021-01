Surto no CRIAL: Mensagem de confiança

O concelho de Almeirim está a viver uma situação grave e regista-se mesmo um surto no Centro de Reabilitação de Almeirim. Os utentes e funcionários estão a ser acompanhados e foi mesmo emitido um comunicado para, por um lado, explicar a situação e por outro serenar a situação.



“Após quase um ano em que todo o país tem combatido estoicamente esta tragédia que tem assolado o mundo, também o CRIAL, com as armas que possui, com as recomendações e regulamentos que tem exemplarmente seguido, tem feito de tudo para que os nossos utentes, que são a razão da existência deste Centro, bem como os colaboradores, fossem preservados desta terrível enfermidade”, começa por explicar José Carlos Silva.



O Presidente do CRIAL sublinha que “sabíamos da imensa dificuldade. Tínhamos consciência da inevitabilidade; mais tarde ou mais cedo poderia acontecer… E aconteceu! A esmagadora maioria dos casos positivos no CRIAL são assintomáticos, contudo, estabelecemos todas as regras de segurança no escrupuloso cumprimento do Plano de Contingência e nas diretrizes e aconselhamento dos Técnicos de saúde que nos acompanham a todo o tempo, bem como dos Técnicos de Protecção Civil da Câmara Municipal e dos Bombeiros Voluntários de Almeirim.”



Numa nota final, José Carlos Silva destaca que “todos os colaboradores e direção estão empenhadamente decididos no apoio, consolo e bem estar dos utentes. Fazemos votos para que muito rapidamente tudo possa voltar ao normal. Obrigado a TODOS.”