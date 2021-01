Almeirim entre as distinguidas na 3ª edição da “Escola Amiga da Criança”

A 3ª edição do projeto “Escola Amiga da Criança” da Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP) recebeu 230 projetos do distrito de Santarém, das quais 132 foram distinguidas.

De acordo com Rita Braga, a UP Partner, o concelho de Almeirim também tem escolas distinguidas nas 132. O Centro Escolar de Fazendas de Almeirim, o Centro Escolar dos Charcos, a Creche Jardim de Infância Conde Sobral da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, as Escolas EB1 de Almeirim, Benfica do Ribatejo, Cortiçóis, Foros de Benfica do Ribatejo, Moinho de Vento e Febo Moniz, a Escola Secundária Marquesa de Alorna, a Escola Básica de Paço dos Negros, a Escola Básica EB2/3 de Fazendas de Almeirim e os Jardins de Infância de Almeirim nº1 e nº3, de Benfica do Ribatejo, Paço dos Negros e Raposa são as 17 escolas que foram distinguidas no projeto.

O projeto contou em 2020 com a sua 3ª edição e arranca para uma nova edição. Segundo o comunicado da “Escola Amiga da Criança”, abriu uma nova categoria dedicada à Literacia, que, segundo o mesmo comunicado, “pretende estimular a realização de projetos que combatam as várias literacias: literária, digital e/ou financeira entre outras”. As outras categorias são Alimentação e Estilo de Vida Saudável; Cidadania, Inclusão e Atividades Extra; Digital; Envolvimento da Família; Espaço Escolar; Escola em Casa e Sustentabilidade.

As escolas do distrito de Santarém podem voltar participar na 4ª edição até ao dia 30 de junho de 2021 através do site da iniciativa.