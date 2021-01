Pessoa com teste positivo abre mercearia

Uma pessoa com teste positivo à Covid-19 decidiu, apesar de ter que cumprir isolamento obrigatório, abrir a mercearia de que é proprietária.



O nosso jornal sabe que pessoa em causa fez um teste PCR e deu positivo, mesmo assim abriu a mercearia e não usou máscara, usando apenas viseira.



A pessoa argumentou que entretanto já tinha feito um teste rápido e tinha dado negativo e pretendia assim não cumprir o isolamento obrigatório resultante do primeiro teste positivo PCR.



O caso que aconteceu no concelho de Almeirim foi denunciado às autoridades. Quando a GNR chegou ao local o espaço não estava aberto no entanto pretendiam abrir com o marido da proprietária. A GNR não terá permitido que isso acontecesse.



Recorde-se que Almeirim vive o pior momento desde que a pandemia começou.