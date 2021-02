Covid-19: CMA entrega portáteis

A Câmara Municipal de Almeirim distribui 260 computadores pelas escolas do concelho.



Tal como já tinha acontecido em março de 2020, a Câmara de Almeirim disponibilizou aos agrupamentos de escolas computadores.



“Temos consciência que não conseguimos chegar a todos nem garantir todas as necessidades, sobretudo quando há mais do que um aluno por agregado e em anos diferentes”, explica o presidente num anuncio feito na conta pessoal de facebook.



“Estes não são os computadores a fornecer pelo Governo, mas sim uma situação temporária ate esses chegarem. Como referi nunca chegaremos a todos por isso o bom senso de quem solicita é também aqui importante. Em parceria com as escolas vamos encontrando as melhores soluções, que nem sempre são as ideais”, concluiu o autarca.