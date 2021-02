Vereador de Almeirim ganha mais pelouros na capital

Miguel Gaspar, vereador na Câmara Municipal de Lisboa, vai assumir os pelouros de Carlos Manuel Castro que apresentou o seu pedido de renúncia ao cargo.



O pedido já foi aceite pelo autarca Fernando Medina. O caso foi revelado pela revista Sábado a 11 de fevereiro,, dando conta que Carlos Manuel Castro, a diretora do departamento de Higiene Urbana, Filipa Penedos, e vários elementos da Polícia Municipal e do Regimento de Sapadores Bombeiros foram vacinados com as sobras das vacinas que esteavam destinadas aos lares de Lisboa. A autarquia diz que serão remetidos às “autoridades competentes todos os elementos apurados relativos à participação da Proteção Civil no processo de vacinação dos lares para avaliação externa e independente dos mesmos”.

Miguel Gaspar é ainda vereador da Economia e Inovação, Mobilidade e Segurança. O almeirinense é Engenheiro Civil e Mestre em Transportes pelo Instituto Superior Técnico.