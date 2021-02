Hóquei: Tigres soma mais um desaire

A equipa dos Tigres começa a ver a sua permanência na divisão maior do Hóquei português em xeque. Hoje, sábado, nova derrota na 21°jornada em Vila Nova de Famalicão diante do Famalicense por 7-5. Ao intervalo o resultado era um empate a dois.

A equipa de André Luís ainda deixou até quase ao final a indecisão no resultado final com os golos de Filipe Bernardino que bisou mais três dividos por Diogo Alves, Freddy e João Maló. A equipa continua na última posição