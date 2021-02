O ALMEIRINENSE revela número de vacinas dadas no concelho. Saiba aqui

No final do dia 27 de fevereiro, no concelho de Almeirim já foram administradas 2001 vacinas.



Pelo que o nosso jornal apurou, foram dadas 1439 primeiras doses e já há 562 pessoas que receberam a segunda toma.



O centro de vacinação vai ser na Unidade de Reserva Logística da Proteção Civil a partir do dia 15 de março, na Zona Industrial.