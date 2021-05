Maio é mês de… Meia Maratona

Sob o mote “Maio é mês de Meia”, e enquanto pai de crianças praticantes de desportos de formação, decidi levar a cabo uma iniciativa que visa envolver e sensibilizar a comunidade para os impactos que este extenso período pandémico está a infligir no desporto associativo em geral. Os treinos foram interrompidos, as competições canceladas e com elas acabaram importantes formas de angariação de fundos que muito contribuíam para a sustentabilidade da maioria das modalidades. Alguns treinadores e dirigentes desmotivaram, alguns atletas sedentarizaram e sinto que é necessário fazer algo que o possa contrariar. Quero, por isso, dar o meu contributo!

A minha ideia passa por, durante todos os 31 dias do mês de Maio, ter alguém disponível a correr a distância da Meia Maratona em torno desta causa. Todas as participações ficarão registadas e partilhadas nas redes sociais, onde constarão apelos a donativos (livres e simbólicos), com o objetivo de conseguir angariar 654€ (equivalentes a 1€/Km percorrido). Como não o consigo fazer sozinho, resolvi envolver o maior número de participantes possível.

Independentemente do local onde cada um se encontre e da sua maior ou menor disponibilidade, apelo à participação de todos os amigos e amantes da corrida, com um solidário contributo de pernas e espírito de compromisso, registando e partilhando as suas atividades de 21 097,5 metros com o hashtag #maiomesdemeia.

Todo o valor angariado com esta ação reverterá a favor da modalidade de patinagem artística do HC Tigres, cuja realidade conheço bem por ter uma filha praticante, ficando o desafio para que, este ou outro modelo de ação, possa ser aplicado a favor de qualquer outro desporto de formação.

Porque o desporto é formação, vamos correr por esta causa!

Artigo de opinião de João Cavaleiro