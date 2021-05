Memórias: Faz hoje anos que Fazendense ganhou primeira Taça do Ribatejo

Foi na temporada 2005/2006 que o Fazendense conquistou a primeira Taça do Ribatejo do seu historial. O clube aproveitou as redes sociais para recordar o momento e partilhar a foto da equipa inicial que jogou nesse dia, assinalam-se hoje 15 anos.



Depois disso o Fazendense ainda ganhou mais três Taças do Ribatejo.