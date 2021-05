Escola de Almeirim desenvolve campanha “Almeirim, Terra Sustentável”

A Escola Febo Moniz vai receber uma campanha de recolha de tampas que vai decorrer durante a primeira quinzena do mês de maio. Os alunos da escola devem levar tampas e deixá-las no átrio da Escola.

A iniciativa vai contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 30, desenvolvida em 2015 e aprovada pela Organização das Nações Unidas (ONU) com 193 membros. Segundo informações da ONU, a Agenda 30 é Constituída por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que “têm como base os progressos e lições aprendidas com os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, estabelecidos entre 2000 e 2015, e são fruto do trabalho conjunto de governos e cidadãos de todo o mundo.”

De acordo com o comunicado da Escola Febo Moniz, a atividade é um ato voluntário “inerente ao exercício da cidadania que se traduz numa relação solidária para com o próximo, participando, de forma livre e organizada, na solução dos problemas que afetam a sociedade em geral.”