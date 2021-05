Cineteatro recebe musical “Dona Natureza”

O Cineteatro de Almeirim vai receber no dia 9 de maio às 16h00 da tarde o espetáculo “Dona Natureza”, um musical baseado na obra de mesmo nome feito por Eduardo Leão Waisman e apresentado pela Associação Cultural GATEM (Grupo de Animação e Teatro Espelho Mágico).

“Dona Natureza” é um musical que fala sobre as questões do meio-ambiente com o problema da poluição alimentar e do lixo tóxico. O objetivo do espetáculo é chamar o público à atenção para os problemas criados pelo ser humano pela falta de consciência do ser humano para a preservação do ambiente.

Os bilhetes encontram-se à venda por dois euros na tesouraria da Câmara Municipal de Almeirim.