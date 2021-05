Jovem Almeirinense participa em Cimeira Social do Porto

João Pedro Rabita, natural de Benfica do Ribatejo, a convite da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, do CNCJ e da CNPDCJ, esteve no dia 13 de abril, presente no CCB, na gravação do vídeo Future in the Making, para apresentação na Cimeira Social do Porto onde estiveram presentes a maior parte dos líderes europeus, no dia 7 de maio.

A Cimeira Social do Porto é o ponto alto da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, o qual pretende marcar a agenda europeia para a próxima década, garantindo que enfrenta desafios do presente e do futuro sem deixar ninguém para trás.

A Cimeira pretende reforçar o compromisso dos Estados-Membros, das instituições europeias, dos parceiros sociais e da sociedade civil com a implementação do Plano de Ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

O vídeo está disponível aqui ou aqui.