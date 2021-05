Colégio Conde de Sobral vai abrir 1ºCiclo

COLÉGIO CONDE DE SOBRAL Joana Fernandes Homem é formada em educação de infância pela Escola Superior de Educação de Infância Maria Ulrich, tem curso de Assistente Montessori, educadora de infância há 21 anos e diretora pedagógica do Colégio Conde Sobral desde 2016. Mafalda Seabra é formada em Ensino Básico – 1ºCiclo pela Escola Superior de Educação de Lisboa e professora de 1ºCiclo há 15 anos. Joana e Mafalda contam tudo sobre o novo projeto do 1ºCiclo do Colégio Conde de Sobral, a abrir no próximo ano letivo.

A abertura do 1ºCiclo é um projeto bastante ansiado e desejado pelo Colégio Conde de Sobral e pela Santa Casa da Misericórdia de Almeirim. Porquê agora?

De facto, a abertura do 1ºCiclo é uma ambição da Santa Casa da Misericórdia e neste momento reunimos as condições quer físicas, quer de recursos humanos para avançar com este projeto tão ansiado. Além disso, tendo nós como missão sempre presente, oferecer uma educação de excelência, faz-nos todo o sentido avançar e alargar a nossa resposta. Assim, proporcionamos às famílias a possibilidade de confiar os seus filhos aos cuidados do Colégio, desde o berçário até ao 1ºCiclo. Nesta fase de pandemia, conseguimos pôr em prática planos de contingência rigorosos aprovados pela Delegada de Saúde, reformulados e reestruturados sempre que necessário. Criámos oito colégios independentes e autónomos na sua resposta, por forma a evitar contactos entre grupos de crianças e tendo como único propósito a segurança daqueles que nos são confiados. Esta foi uma estratégia ousada e muito desafiante, mas que nos trouxe grandes resultados, daí sentirmos que reunimos todas as condições para avançarmos com um projeto já há muito ambicionado.

A nível de instalações, que condições oferece o colégio?

O espaço do 1ºCiclo é composto por vários espaços autónomos: sala de informática, salas de aula, sala polivalente, biblioteca, refeitório, casas-de-banho independentes e espaço de recreio exterior.

Qual a caracterização do plano curricular?

A nível curricular, iremos dar continuidade à metodologia do Colégio, mantendo o ensino diferenciado, centrado na criança, sendo a mesma agente ativa da sua formação. No 1ºCiclo, queremos também proporcionar uma formação o mais completa e abrangente possível.

Para isso, iremos integrar as disciplinas de Inglês e de Educação Física, com professores especializados, para além das áreas curriculares de base, o português, a matemática e o estudo do meio e as expressões, lecionadas pela professora titular.

Que atividades extracurriculares vão oferecer?

O Colégio oferece a cada família a oportunidade de um horário alargado e após as aulas o acompanhamento ao estudo, sem que para isso a criança tenha que se deslocar para outra instituição ou acarretar com mais custos para a família, a mensalidade contempla todas estas necessidades de resposta na educação.

Quais são as vossas expetativas?

Estamos certos que vamos enriquecer a nossa comunidade, proporcionando um alargamento de resposta com um ensino diferenciado, de grande qualidade e segurança, oferecendo à comunidade a possibilidade de usufruir de uma resposta pedagógica num ambiente familiar e acolhedor, nunca descurando o verdadeiro sentido da educação – Educar através do afeto e da relação. No Colégio Conde de Sobral Educamos porque Amamos, não passa apenas por uma profissão mas por uma vocação.

Entrevista de Ana Rita Amaro