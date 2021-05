Manuel Telles Bastos e João Salgueiro da Costa atuam em Corrida de Toiros este verão

A vila de Coruche vai receber nos dias 10 de julho e 17 de agosto as Corridas da Empresa Nossa Praça, organizada pela associação Nossa Praça, que dão início à temporada de 2021 da tauromaquia.

No dia 10 de julho às 18h00, vai decorrer uma Corrida dos Confrontos entre os cavaleiros Manuel Telles Bastos e João Salgueiro da Costa, os Forcados Amadores de Coruche contra os Forcados Amadores de Alcochete em 50º aniversário. Na Corrida de Confrontos, também vai estar a Ganadaria Veiga Teixeira contra as Ganadarias Vale do Sorraia e Passanha, e a banda Si Coruchense contra a Banda de Alcochete.

No dia 17 de agosto, vai celebrar-se 50 anos do Grupo de Forcados Amadores de Coruche, que vai contar com a presença dos cavaleiros, António Ribeiro Telles, Francisco Palha e António Prates e com os Forcados Amadores de Coruche. A corrida também vai contar com seis toiros das atuais seis ganadarias do Vale do Sorraia.