Escola de Almeirim desenvolve Campanha de Angariação

O Agrupamento de Escolas de Almeirim vai realizar uma campanha de recolha de peças Lego que vai decorrer até ao dia 14 de junho no átrio da Escola Febo Moniz. Todas as peças recolhidas vão ser distribuídas por associação de crianças desfavorecidas.

A iniciativa vai contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 30, desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU) que conta com 193 membros. Segundo informações da ONU, a Agenda 30 é constituída por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que “têm como base os progressos e lições aprendidas com os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, estabelecidos entre 2000 e 2015, e são fruto do trabalho conjunto de governos e cidadãos de todo o mundo.

No início do mês de maio, a Escola Febo Moniz também recebeu uma campanha de recolha de tampas, que também contribui para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A recolha decorreu durante a primeira quinzena de maio. Os alunos levaram tampas e deixaram-nas no átrio da escola.